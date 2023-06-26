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Milyonlarca değerindeki plastik borular dakikalar içinde yanarak kül oldu

Milyonlarca değerindeki plastik borular dakikalar içinde yanarak kül oldu
Milyonlarca değerindeki plastik borular dakikalar içinde yanarak kül oldu

Rize'nin İyidere ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir nalburda çıkan yangında milyonlarca lira değerindeki plastik boru dakikalar içerisnde yanarak kül oldu.

Milyonlarca değerindeki plastik borular dakikalar içinde yanarak kül oldu - Tıkla İzle

Yangın saat 08.30 sıralarında İyidere İlçesi İkizdere Yolu üzeri Denizgören mevkiindeki bir nalburda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik hattından çıktığı söylenen yangın, açık alanda bulunan plastik altyapı borularına sıçradı. Borular kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, iş yerinde milyonlarca değerinde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kenan Akyüz

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