Milyonlarca değerindeki plastik borular dakikalar içinde yanarak kül oldu

Yangın saat 08.30 sıralarında İyidere İlçesi İkizdere Yolu üzeri Denizgören mevkiindeki bir nalburda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik hattından çıktığı söylenen yangın, açık alanda bulunan plastik altyapı borularına sıçradı. Borular kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, iş yerinde milyonlarca değerinde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kenan Akyüz

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