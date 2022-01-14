Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı

Sivas'ta özel bir bankanın iki şubesinin müdürlüğünü yapan B.T.'nin bankada uzun süreli dolar mevduat hesabı bulunan çok sayıda müşterinin hesaplarındaki 2.5 milyon dolara yakın bir meblağı zimmetine geçirdiği ileri sürülmüştü. İddia üzerine geçtiğimiz günlerde banka müfettişlerinin yaptığı inceleme sonrası B.T. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Polis tarafından gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen B.T. bugün hakim karşısına çıktı. B.T., zimmetine para geçirdiği suçlaması ile çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARALARI KAÇIRMAK İÇİN ANLAŞMALI BOŞANMA YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ!

Olay müşterilerin hesaplarındaki paraların azalmasını fark etmesi ile ortaya ortaya çıktı. B.T. nin geçtiğimiz aylarda eşinden boşandığı ileri sürüldü. B.T'nin zimmetine geçirdiği paraları kaçırmak için anlaşmalı boşanma yaptığı ileri sürüldü.

Demet Karakuş - Volkan Kaplan