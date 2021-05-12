Milyonlarca sebze fidesi elde kaldı

Pandemi sebebiyle pazarların kapatılmasıyla birlikte ürünlerini satacak pazar bulamayacağından endişe eden üreticiler bu yıl tarlasına sebze ekmiyor. Bursa'da yılda 20 milyon adet marul, biber, patlıcan, reyhan ve domates, fidesi üreten fide üreticisi Rıdvan Temizkan; her yıl sattığı fideleri bu yıl satamıyor. Üreticiler pazarların kapanmasından dolayı ürünlerini satamayacağını düşünerek tarlasına fide alıp ekmiyor.

1 milyon fidesi elde kalan üretici Rıdvan Temizkan, ürünlerini nasıl satacağını kara kara düşünüyor. Bu yıl sebzelerin satılamayacağı endişesiyle az ekilmesiyle birlikte sebze fiyatlarının artması bekleniyor.

Sebze fidelerinin elde kaldığını ifade eden Rıdvan Temizkan, "Her yıl olduğu gibi sebze fidelerimizi ektik ama pandemiden dolayı ürünlerimiz elde kaldı. Ocak ayında ektiğimiz tohumlar büyüdü toprakla buluşma zamanı geldi ama üreticiler pazarların kapalı olmasından dolayı ürünlerini satamayacağı gerekçesiyle fide alıp ekmiyor. Bu yüzden bizim fidelerimiz elimizde kaldı. Biz yılda 20 milyon fide yetiştiriyoruz. Şimdiden 1 milyon fide elimizde kaldı" dedi.



Burak Türker - Murat Kösle

