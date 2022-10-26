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Milyonlarca tohum toprakla buluşmaya başladı, yanan ormanlar tekrar yeşerecek

Milyonlarca tohum toprakla buluşmaya başladı, yanan ormanlar tekrar yeşerecek
Milyonlarca tohum toprakla buluşmaya başladı, yanan ormanlar tekrar yeşerecek

Mersin’de meydana gelen bin hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesi başta olmak üzere gençleştirme sahaları için tonlarca kozalaktan toplanan 450 milyon adet tohum toprakla buluşturulmaya başlandı. Ayrıca geçen yıl 9 noktada 4 hektarlık alanın yandığı bölgede ise 30 tona yakın tohum atıldığı ve 24 milyon adedinin yeşererek fidana dönüştüğü belirtildi.

Milyonlarca tohum toprakla buluşmaya başladı, yanan ormanlar tekrar yeşerecek - Tıkla İzle

Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçelerinde 2 ay önce meydana gelen havadan ve karadan müdahale ile 29 saatte söndürülen orman yangınlarında yüzlerce hektar alan zarar gördü. Yangında yok olan ormanlık alanlar ile gençleştirme sahaları için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm ilçelerdeki şefliklerin katılımı ile çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada tonlarca kozalak orman işçileri tarafından işlenip yaklaşık 450 milyon adet tohum elde edildi. Elde edilen tohumların büyük bir kısmı yangında yok olan bölgelerde toprakla buluşturulmaya başlandı. İlk tohumları ise Vali Ali Hamza Pehlivan ve Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın beraberinde orman işçileri ile diğer protokol üyelerinin katılımı ile toprağa serpti. Vali Pehlivan ayrıca geçen yıl 9 noktada 4 hektarlık alanın yandığı bölgede 30 tona yakın tohum atıldığı ve 24 milyon adedinin yeşerdiğini belirtip saha incelemesi yaptı.

Hüseyin Yıldız-Halil İbrahim Varlı

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