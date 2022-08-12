Milyonların online yaşadığı oyun kültürüne dair 5 gerçek

Oyun salonlarında jetonlarla geçen vakitlerin yerini artık internet evrenini evlere taşıyan güçlü donanımlara sahip bilgisayarlar aldı. Artık oyuncular Pac-Man ve Super Mario ile değil, Fortnite ve League of Legends gibi popüler oyunlarda mücadele ediyor. En iyi oyuncular arasında gerçekleşen maçlar milyonlarca kişiye canlı olarak yayınlanırken, binlerce kişi de favori oyuncularını desteklemek için stadyumları dolduruyor. Gerçekleşen teknolojik ve kültürel değişimlerin hız kesmediği oyun evreninde oyuncuların güç ve performans tarafında bilgisayar tercihi olan Excalibur da oyuncusu, yayıncısı, sosyal toplulukları ile tekil oyun oynama alışkanlığından çoklu bir kültür oluşumuna sahip endüstriye dönüşen oyun evreninin değişimini adım adım sıralıyor.

Günümüz oyun kültürü online inşa edilmeye başlandı

EverQuest ve World of Warcraft gibi online dünyalar, milyonlarca oyuncunun kurgusal alemlerde vakit geçirmesine neden olan oyunlar oldular. 2000'lerde oyunlardaki online yaşam bir trend haline gelirken rekabetçi oyunların daha da gelişmesi ise yüksek hızlı internet eksikliği nedeniyle engellendi. Ancak 4chan gibi topluluk web siteleri oyuncular arasında öne çıkarak, oyun temelli komik “meme” kültürünü oluştururken oyunun daha ince noktaları üzerine ezoterik tartışmalar için değerli bir havuz haline gelerek online kültürün oluşmasına zemin hazırladı.

Cosplay, oyuncuların tutkularını yansıtma unsuru oldu

Cosplay, özellikle anime ile ilgili olarak ilk Japonya'da popüler hale geldi. Japon oyunları ve anime izleyicilerindeki örtüşme göz önüne alındığında, bu durum sadece Japonya'da değil, Batı'da da oyun kültürü içerisinde kısa sürede yerini almasına neden oldu. Popüler oyun karakterlerinin özenle yeniden yapılan kostümleri, oyunculara oyun tutkularını ifade etmenin, üretici ve rol yapma yanlarını açığa çıkarmanın bir yolunu sundu. Hatta birçok Cosplayer profesyonel olarak bunu işe dönüştürüp, sosyal medya aracılığıyla hayran kitleleri oluşturarak oyun endüstrisinde önemli bir yer edinmeyi başardı.

Kültür kendi fenomenlerine sahip ve endüstri onların çevresinde şekilleniyor

Popüler YouTuberlar ya da Twitch yayıncıları, çok sayıda oyuncuyu etkileyebilecek fikirleriyle sektörde hızla büyük bir etki kazandı. Çok geçmeden oyun şirketleri bu videoların değerini gördü ve oyuncuların oyunlarında eğlenceli, sıkıcı, heyecan verici veya yetersiz buldukları şeyler hakkında pazar araştırması yapmak için kültürün ortaya çıkardığı fenomenleri kullanmaya başladı.

Gelecek daha da sanal görünüyor

Oyun ve kültürü için bir sonraki sınır, sanal alem gibi görünüyor. Milyonlarca insanın katılabileceği sanal arenalarda gerçekleşen canlı oyun etkinliklerini hayal etmek zor değil. Bu katılımcılar isterlerse sanal arenada dolaşıp maç aralarında da sosyalleşebilecek. Ayrıca oyuncuların tamamen sürükleyici sanal dünyaları deneyimlemekle kalmayıp, aynı zamanda reklam izleyerek, başka bir oyuncu için sanal iş yaparak veya gerçek dünyadaki faturalarını ödemek için para kazandıkları her türden VR dünyalarının ortaya çıktığını görebiliriz.

Oyun kültürü mobilleşmeyle daha da güçleniyor

Mobilleşme ve oyuncu laptopları, oyun dünyasını bugün olduğu yere getirdi denilebilir. Son yıllarda gelişen güçlü işlemciler, ekran ve grafik kartları, üstün depolama alanları ve soğutma sistemleri ile oyuncu laptopları birer performans abidesi haline gelirken, müsait olunan her yerde ve her dakika oyun oynanmasına olanak sağlamasıyla oyunseverlerin sınırlarını ortadan kaldırmasına da yardımcı olup kültürün hem hızla yayılmasına hem de güçlenmesine olanak tanıyor.