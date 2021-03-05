İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı

Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı
Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı

TEM Otoyolu’nda milyonluk aracıyla bir otomobile ve bariyerlere çarpan drift şampiyonu Selim Bayrak’ın kazanın hemen öncesinde trafikte makas attığı görüntüler ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından Bayrak’a "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "birden fazla kez şerit değiştirmek" maddelerinden ceza kesildi.

Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı - Tıkla İzle

Küçükçekmece TEM Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü çıkışında dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda drift şampiyonu Selim Bayrak, lamborghini marka milyonluk aracıyla önce bir otomobile, ardından bariyerlere çarpmış, sürücü kazayı yara almadan atlatmıştı. Kazayı soruşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrak'ın kaza öncesinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü ortaya çıkardı. Bayrak'ın trafikte makas attığı anlar, bir başka araç kamerasına da yansıdı.

Gözaltına alınan Bayrak'a "arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek" maddesinden ceza kesildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.