Milyonluk fabrikadan geriye harabe kaldı

Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi faaliyet gösteren ve her türlü araç kimyasallarının üretildiği fabrikada, yangının oluşturduğu hasar soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıktı. TOMA araçlarının da destek verdiği çok sayıda itfaiye ekibinin 4 saatlik yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları yaklaşık 1 gün daha devam etti. Halan daha dumanların yükselmeye devam ettiği yangının neden olduğu hasar, dron ile görüntülendi.

Kimyasal maddelerin yanması sonucu ortaya çıkan yüksek sıcaklık nedeniyle, metal aksam ve malzemelerin dahi eridiği fabrika, hurdalığa döndü. Fabrikada işçilerin mesaide olduğu bir zaman diliminde başlayan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Milyonlarca lira zararın oluştuğu fabrikadaki yangından ilgi başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Mehmet Barlas - Atilla Özer



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