Milyonluk kaçak sigara operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara girişi olacağı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine Adana-Mersin otoyolunda önlem aldı. Polis gelen iki farklı kamyonu durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ve 14 bin 400 sigara dolum makinesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.



Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

