Milyonluk villalarda çökme tehlikesi

İstanbul Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde bulunan özel bir sitenin içerisindeki değeri 15 milyon TL olan villalar, hemen yanı başlarında yapılan inşaat nedeniyle yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Havadan çekilen görüntülerde büyük yarıklar ve yıkılan kulübe olduğu görüldü. Yaklaşık 11 gündür büyük yarıkların oluştuğu lüks villaların bahçesinde havuz, su depoları ve ortak kullanım alanı olan binalar kullanılamaz hale geldi.

“Bu bölge kaygan bir bölgedir bizimde kaldırımlarımız ve yollarımız kayıyor”

Büyükçekmece Alkent 2000 sitesinde oturan Dursun Boran, “Aramızda yaklaşık 1 kilometre var ancak bizlerde tedirginiz. Çünkü bu bölge kaygan bir bölgedir. Bizimde kaldırımlarımız ve yollarımız kayıyor. Kayma gerçekleşen hisar evlerinde de 5 villa ağır hasar görmüş, bunlardan 2 tanesi tamamen oturulmaz haldeymiş. Bugün İBB'den ve Çevre Bakanlığından ekipler geldi ve tutanaklar tutuldu. Bu işe sebep olan İzmirli firma olduğu söylenen fol kart hakkında işlem yapılacağını biliyoruz. İnşaat yapan firmaların teknik olarak çok dikkat etmesi gerekiyor. Burası Alkent 2000 Mahallesi Çamlıca bulvarında sürekli toprak kayması oldu. Hisar evlerindeki yıkılma sonrasında herkes panik oldu. Acaba bizimde evlerimiz yıkılacak mı diyorlar” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç