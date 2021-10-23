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Milyonluk vurgun yaptılar, eğlence mekanında yakayı ele verdiler

Milyonluk vurgun yaptılar, eğlence mekanında yakayı ele verdiler
Milyonluk vurgun yaptılar, eğlence mekanında yakayı ele verdiler

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gece karanlığında izlediği ve adeta gölgeyi andıran kamera kayıtlarını takip ederek milyonluk vurgunun şüphelilerine ulaştı.

Milyonluk vurgun yaptılar, eğlence mekanında yakayı ele verdiler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Ekim gecesi Kırşehir'de yaşandı. Şüpheli, H.H.İ., Yusuf Aslan'a ait ikamete girerek çelik kasayı patlattı. Çelik kasa içerisinden şüpheli H.H.İ., 55 adet burma bilezik, 120 adet çeyrek, 20 bin Euro, 6 tane reşat altın, 3 tane altın takı seti ve bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, olayın gerçekleştirildiğinde kullanılan aracı kamera kayıtlarından tespit etti. Aracın ruhsat sahibi S.O.'ya Antalya'da ulaşan polis, H.H.İ'yi yakalamak için operasyon düzenledi.
Aynı günün akşamında Ankara'da eğlence mekanında yakalanan H.H.İ, savcılıkta verdiği ifadede olayı tek başına gerçekleştirdiğini kabul etti.

H.H.İ., Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enderhan Öz
 

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