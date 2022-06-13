Mimar Sinan Büyük Ödülünü Doç. Dr. Sevinç Hadi aldı

Mimar Sinan Büyük Ödülü, Türkiye'de mimarlık mesleğinde ortaya koydukları projeler ve mesleğe yaptıkları katkılar sebebiyle mimarlara verilen önemli bir ödüldür. Fikir, proje ve yapı alanlarında toplam 98 eserin değerlendirmeye alındığı ödül programında, katılımcıların çalışmaları Ulusal Mimarlık Ödülleri Kataloğuyla ulusal ve uluslararası tüm mimarlık camiası ile paylaşılarak Türkiye'nin bu alandaki tanıtımına katkı sağlanıyor. Bu yıl da 18. düzenlenen ödül töreninde Mimar Sinan Büyük Ödülü, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Hadi'ye verildi.

Doç. Dr. Sevinç Hadi'nin biyografisi

Türkiye'de Mimarlık mesleğinin duayenlerinden biri olan, tasarladığı binalar ile yakın dönem Türkiye mimarlık tarihinde önemli bir yere sahip olan 1934 Mersin doğumlu Doç. Dr. Sevinç Hadi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1959 senesinde mezun oldu. 1960-1961 yılları arasında Almanya'da çalıştı. 1962 yılında Türkiye'ye döndükten sonra serbest mimarlık bürosunu kurdu. Selendi, Horsunlu, Göreme, Develi, Şile imar planlarını yaptı. Göreme bölgesel yerleşimi ve mimarisi üzerine araştırmalar yaptı. Bu araştırmalar İsviçre'de yayınlanan Architectures-Formes-Fonctions yıllığında basıldı. 1964 yılında Şandor Hadi ile çalışmaya başladı.1986 yılında Şandor Hadi'nin vefatına kadar serbest mimarlık faaliyetlerini birlikte sürdürdü. Müstakil ev, konut bloğu, büro binaları, üniversite kütüphaneleri, restorasyon projeleri ve uygulamaları üzerinde çalıştılar. Katıldıkları serbest ve davetli ulusal yarışmalarda dereceler, ödüller aldılar. Serbest davetli yarışmayla 1.ödüle layık görülerek inşa edilen Milli Reasürans T.A.Ş. yapısı ile 1992 yılında III. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri'nde Proje Dalı Ödülü, 1994 yılında IV. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri'nde Yapı Dalı Ödülü'nü kazandı. Bu yapı 2011 yılında Mimarlar Odası İstanbul Büyük Kent Şubesinin girişimi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2'no.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Türkiye Modern Mimarlık Mirası çerçevesinde kültür varlığı olarak tescil edildi. Tasarım faaliyetinin yanı sıra tüm mesleki yaşamı boyunca mimari eğitim alanında da çalıştı. 1987 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nde doçent olup aynı üniversiteden 2001 yılında emekli oldu. 2009 yılında ders vermekte olduğu Beykent Üniversitesi'nde VIII. İletişim Ödülleri'nde Mimari Alanda Onur Ödülü aldı. 2012 yılında Türk Serbest Mimarlar Derneği büyük ödülünü kazandı. Halen T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde ders vermektedir.