Mimarı bilinmiyor 400 yıldır dimdik ayakta

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 16. yüzyılda şuan ki Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Mimar Sinan tarafından yaptırılan Rüstem Paşa Külliyesinin eklentilerinden tarihi bedesten 4 asırdır bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor. Mimar Sinan eseri olan Rüstem Paşa Külliyesinin yanı başında kimin tarafından yapıldığı tam olarak henüz bilinmeyen bedesten, o dönemde değerli malların mücevherat ve ipek gibi değerli kumaşların alınıp satıldığı, ayrıca para ve değerli evrakların emniyetli bir şekilde saklandığı, çoğunlukla kubbe ile örtülü mekanlar olarak tanımlanabilecek kapalı çarşı olarak kullanıldı.

400 yıldır esnafın hizmetinde

Yaklaşık 400 yıldır eskiden olduğu gibi günümüzde de amacından pek sapmadan birçok esnafa hizmet vermeye devam eden bedesten, 4 cepheden de özgün demir kapılar ile giriş yapılabilen, yapının üç cephesinde dönem eki olduğu düşünülen dükkanlar bulunuyor. Süleymanpaşa İlçesinin Ertuğrul Mahallesinde bulunan tarihi bedesten yapısının doğusunda Rüstempaşa Camii, kuzeyinde Orta Camii ve batısında ise Eski Camii bulunuyor. Sahile 5 dakikalık mesafede bulunan tarihi yapı meydana yakın alanda şehrin dokusuna ayrı bir hava katıyor. Bedesten çarşısı esnafı ise burasının en kısa zamanda güzel bir bakımdan geçirilmesini bekliyor.





“Tarihi tam bilinmiyor ama Mimar Sinan eseri olmadığı kesin bir şekilde ortada”

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu tarihi bedesten ile ilgili yaptığı açıklamada, “Rüstempaşa Külliyesi Mimar Sinan tarafından 1554 yılında yapılmıştır. Ancak Mimar Sinan'ın eserlerinden anlıyoruz ki aslında camiyle beraber imaret kısmı, kervansaray kısmı ve medrese kısmı yapılmıştır. Onun dışındaki diğer eklentileri daha sonra ilave edildiği anlaşılıyor. Aynen bedestende olduğu gibi. Bedesten caminin hemen batısındadır. Yapılış tarihi tam bilinmiyor ama Mimar Sinan Eseri olmadığı kesin bir şekilde ortada. Caminin batısında kare düzenindedir ve 6 adet kubbeden oluşmaktadır. Zaten bedestenin yapılmasının amacı da Rüstem Paşa Camii'nin ve külliyenin diğer unsurlarının gelir elde etmek ve böylece caminin vakıf imareti olarak ayakta kalmasını sağlamaktır. 1972 yılına kadar harap vaziyetteyken 1972 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon sonucunda bugünkü durumunu almıştır. Tekirdağ'ın en önemli kültür varlıklarından bir tanesidir. Oldukça sayıda da ziyaretçi almaktadır” dedi.

Tarihi bedestende 15 yıldır çaycılık yapan 65 yaşındaki İlter Çöpoğlu, “15 yıldır bedestenin çarşısında çaycılık yapıyoruz. Burası 450 yıllık bir tarihi yerimiz. Rüstem Paşa Çarşısının ek bir parçasıdır. Ölçümünü falan yaptılar 1-2 sene içerisinde bakıma alınacak. İnşallah güzel bir şeye benzeyecek. Tarihimiz genişleteceğiz. 450 yıldır burada iş yapılıyor. İçeride esnafımız var, dükkanlarımız var. İnşallah bizden sonrada torunlarımız için güzel bir yer olacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü burayla çok ilgileniyor. Burada vakıfların kiracısıyız burada” diye konuştu.



Halil Dağ

