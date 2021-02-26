İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mimarisiyle hayrete düşüren bina

Mimarisiyle hayrete düşüren bina
Mimarisiyle hayrete düşüren bina

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ve mimarı yapısı ile dikkat çeken 6 katlı binanın balkonlarının eğik olması görenleri hayrete düşürüyor.

5 yıl önce yapılan 6 katlı binayı gören yoldan geçen vatandaşlar, çökecek hissi uyandıran balkonlardan gözlerini alamıyor.

Mimar Serdar Kılıçoğlu, yaptığı açıklamada, Kırıkhan Apartmanını yaptıklarını belirterek, "İlçede Kırıkhan'ı temsil eden bir binanın olmaması üzerine bu maksatla binamızı kırık bina gibi gösterdik. Bundan dolayı bu binanın ismini Kırıkhan Apartmanı koyduk" dedi.

Bu binanın yapılışında ilginç anıları olduğunu anlatan Kılıçoğlu, "Bir müşterimiz 'neden böyle bir bina yaptınız sizin bu bina çökmeye başladı 6 yıl geçmesine rağmen' dedi. Bu binanın çöktüğünü düşünenler var. Yine yaşlı bir teyze torunu ile kaldırımdan geçerken binanın balkonlarının eğri olduğunu görüp kaldırımdan yola geçtiler üzerimize devrilmesin diye. Buna benzer birçok anımız oldu. Binamız Türkiye'de tek balkonları yamuk binadır" diye konuştu.

İsmet Biçen
 

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.