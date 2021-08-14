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Min-Jae Kim, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı

Min-Jae Kim, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı
Min-Jae Kim, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıkarken, ilk bölümde takımla çalışan Kim, ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya hareket edecek.

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