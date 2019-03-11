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Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'den duygusal ilan

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'den duygusal ilan
Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'den duygusal ilan

İran'da geçen yıl düşen jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ölümünün birinci yıl dönümünde nişanlısı Murat Gezer, gazetelere duygusal bir ilan verdi.

İran'da geçen yıl Mart ayında meydana gelen 11 kişinin yaşamını yitirdiği jet kazasının üzerinden bir yıl geçti. Jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ölümünün birinci yıl dönümünde nişanlısı Murat Gezer ve ailesi gazetelere duygulandıran bir ilan verdi.

“Sen, yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin”

Murat Gezer ilanda, ”Minik kalpli meleğim. Bugün, sen gideli birinci senemiz. Sen, yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım. Murty'n” ifadelerini kullandı.

“Canımız Mina'mız, bize yaşattığın güzellikler için sana sonsuz teşekkürler”

Başaran ailesi ise, "Canımız Mina'mız, bize yaşattığın güzellikler için sana sonsuz teşekkürler. Hep içimizde, hep bizimlesin. Sen ve yol arkadaşların, anılarımızın en güzel yerinde yaşamaya devam edecek” dedi.  

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