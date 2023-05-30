Minare yıkımı caddeyi savaş alanına çevirdi: 1 araç ve 3 iş yeri hasar gördü

Alınan bilgiye göre, İlçede bulunan Numuneevler Camii'nin minaresi deprem nedeniyle hasar aldı. Yapılan incelemeler sonrasında minare için yıkım kararı verildi. Bugün halat bağlanan minare iş makinesi yardımı ile çekilerek yıkıldı. Ancak hesaplamalar tutmayınca minare yan yolda bulunan hafriyat kamyonunun üzerine devrildi. Hem kamyon hasar aldı hem de bir binadaki 3 iş yeri zarar gördü. Yıkım sırasında ise bir kedi de ölümden kıl payı kurtuldu.

Kontrollü yıkımın istenildiği gibi olmadığını belirten iş yeri zarar gören esnaflardan Bülent Özkan," Minare bizim iş yerimize girdi. Parça parça yapılsaydı sonucun böyle olmayacağını belirttim ama her hangi bir koruma önlemi alınmadı. Allah'tan binaya girmedi. Binaya gelseydi yıkılma durumu da söz konusu olabilirdi. Durum bundan ibaret. Ölü yaralı yok, maddi zarar var" dedi.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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