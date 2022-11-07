Minaresi öksüz kalan tarihi cami yeniden inşa ediliyor

Akdeğirmen Mahallesinde bulunan Horuç Camisi, 30 Kasım 2015 tarihinde bir inşaatın temel kazı çalışması sonrasında zemin kaymaları nedeniyle hasar gördü. Hasarın büyümesi ve zemindeki kaymalar nedeniyle bir yıl sonra “Afete maruz bölge kararı" alındı. Bölge kurulundan izin alınarak hasarını büyümesi nedeni ile cami tamamen söküldü. Osmanlı mimari eseri caminin minaresi ise heyelandan etkilenmedi. Zemin gözlenerek hareketliliğin bittiği yönündeki kanaatler üzerine 2018 yılında daha önce alınan “Afete maruz Bölge Kararı“ kaldırıldı. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından caminin yeninden yapılması için kurul kararı ile ihalesi yapıldı. Caminin aslına uygun olarak yeninden yapılması için ihaleyi alan firma tarafından çalışmalar başlatıldı.

Nurhan İçmez

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