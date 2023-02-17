Mindray, deprem nedeniyle tıbbi ekipmanlar bağışladığını açıkladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor. Tıbbi ekipman ve çözüm tedarikçisi Mindray ve distribütör ortakları, tıbbi kurtarma ve yeniden yapılandırma çalışmalarına yardımcı olmak adına 10 Şubat tarihinde Sağlık Bakanlığı'na 200 bin dolar değerinde tıbbi ekipman bağışladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre bağış, tıp çalışanlarının daha fazla hayat kurtarmalarına ve felaketten kaynaklanan kayıpları azaltmalarına yardımcı olacak diğer ekipman türlerinin yanı sıra; monitörler, vantilatörler, defibratörler, infüzyon pompaları ve taşınabilir ultrason makinelerini de içeriyor.

Bağışın nakliyesi ve teslimatından sorumlu şirket yöneticisi, şirketin depremden sonra afet yardımı için gerekli ekipman ve kaynakları derhal toplayıp yerleştirdiğini ve malzeme bağışında yeterli garantiyi sağlamak için birkaç distribütör ortağıyla acilen temasa geçip koordine edildiğini söyledi.

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