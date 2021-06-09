Mindray, doğum tanılama ultrason sistemi Nuewa I9'u tanıttı

Tıbbi cihaz ve çözüm geliştirme ve tedarikinde küresel lider mindray, kadın hastalıkları ve doğum için özel olarak geliştirilmiş güncel araba temelli ultrason sistemi Nuewa I9'u tanıttı. Şirket yeni ürün ile yenilikçi tasarım ve görüntüleme kalitesini en son teknolojiyle birleştirerek tarama kapasitesini yeni seviyelere yükselttiğini açıkladı.

Konu hakkında konuşan Mindray Görüntüleme Sistemi Bölümü Genel Müdürü He Xujin, "Nuewa I9, sınıfında rakipsiz bir ultrason tarama deneyimi sunuyor. Her özellik ve yenilikçilik kadın hastalıkları ve doğum klinisyenlerin gündelik zorluklarına çözüm getirmek amacıyla özellikle tasarlanmıştır. Bunun sonucunda hamilelik öncesinden doğuma ve doğum sonrasına kadar tüm süreci kapsayan olağanüstü etkili bir bakım için tam kapsamlı akıllı çözüm elde ettik" dedi.

Yeni ürün hakkında şu bilgiler verildi: Nuewa I9, en üst düzeyde kolay kullanım için üzerinde çok çalışılmış bir tasarıma sahip. Katlanır yüksekliği ve kompakt gövdesi sayesinde bölümler arasında hızlı erişim için sistemin kapılardan kolayca geçebiliyor.

Muayeneye özgü iConsole kontrol paneli farklı klinik senaryolara uyum sağlayacak şekilde iyileştirilmiş ve e-mürekkep teknolojili tuşlar sık kullanılan işlevler için kolaylıkla özelleştirilebilir. Tüm çözüm, şirketin aralıksız iyileştirmelerle en iyi görüntüleme çözümleri için görüntü kalitesi sağlamak amacıyla geleneksel çözümlerde verilen ödünlerin üstesinden gelen ZST+ platformuyla desteklenmektedir

. Yeni ürün, ayrıca Smart-VTrace, Smart Pelvic ve Smart Hip gibi kadın ve yenidoğan bakımında iş akışını ve verimliliği artıracak otomatikleştirilmiş araçlarla donatıldı.