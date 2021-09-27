Mindray, yeni MC-80 otomatik dijital hücre morfoloji analizörünü tanıttı

Mindray, morfolojik analiz için daha fazla berraklık, daha fazla bilgi, daha fazla verimlilik sağlayan ve bir hücre morfoloji sistemi olan yeni MC-80 otomatik dijital hücre morfoloji analizörünün tanıtımını yaptı.

Konu hakkında Mindray Pazarlama Direktörü Huan Qi şöyle konuştu: ''Kan hücrelerinin morfolojik incelemesi, hematoloji analizinden sonra gelen çok önemli bir yoldur. Çoğu laboratuar kan örneklerinin yüzde 30'undan fazlasını yeniden incelenmesi gerekir. Ancak yoğun ve zaman alıcı geleneksel mikroskopik incelemelerin yoğun iş gücü gerektirdiği ve zaman alıcı olduğu düşünülür. Piyasada otomatik dijital hücre morfoloji analizörleri mevcut olmasına rağmen mikroskopla yapılan incelemelere kıyasla net ve doğru hücre görüntüleri sağlamak halen temel bir sorun.

Yeni MC-80'i dijital morfoloji analizini bir üst seviyeye taşıyarak anormallikleri daha ayrıntılı algılayacak, daha berrak görüntüler sunuyor. Analizör, gelişmiş algoritmalar kullanarak yüksek iş hacmiyle farklı hücrelerin daha iyi tanımlanmasını sağlıyor, bu da daha yüksek verimlilikle sonuçlanıyor.

Dünya genelinde 200'ü aşkın saygın hastaneyle iş birliği yaparak ürünü geliştirmek ve optimize etmek için 8 yıl harcadık. Bu arada 100'den fazla patent başvurusu yaptık ve bazıları otomatik dijital hücre morfoloji analizinde aşılamaz olarak görülen birçok sorunu çözdük."