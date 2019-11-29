Mine Ayhan Türkiye-İtalya Ekonomik Forumu'nda konuştu

İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından organize edilen Türkiye-İtalya Ticari İlişkilerinde Yeni Fırsatlar Ekonomik Forumu, İstanbul'da gerçekleştirildi. Generali Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mine Ayhan, Türkiye ve İtalya'nın ticari-ekonomik ilişkilerinin ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılarla buluştu.

Konuşmasında Türkiye'de sigorta sektörünün geleceğe umut saçan bir potansiyele sahip olduğunu belirten Mine Ayhan, "Generali, dünyanın lider sigorta şirketlerinden biri ve Türkiye'de faaliyet gösteren en eski sigorta şirketi. Generali Grubu, Türkiye'yi her zaman önemli ve yatırım yapılabilir ülkelerden biri olarak görüyor" dedi.

Sigortacılık sektörünün mevcut durumu ile ilgili bilgiler de sunan Mine Ayhan, Türkiye'de sigortacılığın potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, "Ülke olarak da sektör olarak da Avrupa'da ve diğer dünya ülkelerinde olan her şeye sahibiz, gerisinde değiliz. Sigorta bilincinin yaygınlaşması ile sektör büyüme gösterecek." ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü deneyimli gazeteci Ali Çağatay'ın yaptığı Tekrar İvme Kazanan Türk Ekonomisi Işığında Türkiye-İtalya Ticari İlişkilerinde Yeni Fırsatlar başlıklı buluşmada konuşan Generali Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mine Ayhan'a; Türk Prysmian Kablo CEO Cinzia Farise, Ferrero Çikolataları Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, Yapı Kredi Bankası Murahhas Üye ve COO Marco Iannaccone, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman ile Barilla Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Piero Mirra eşlik etti.