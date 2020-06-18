Mini bilgisayar Casper Nirvana M200 satışta

Alandan tasarruf eden kompakt tasarım

İşletmeler için geliştirilen Casper Nirvana M200 Mini bilgisayar, 5.5 cm yüksekliği, 20 cm uzunluk ve 1 kg hafifliği ile stant üzerinde ve monitör arkasında olmak üzere iki farklı kullanım sağlıyor. Özellikle minimal ofislere sahip iş yerlerinde alandan tasarruf edilmesini sağlayan Nirvana M200, kutu içerisinde opsiyonlubulunan VESA aparatı sayesinde monitör arkasına takılabilirken, stant aparatları ile dikey kullanım imkânıveriyor

Minimal tasarım, maksimum performans

Çoklu işlem ihtiyaçları için güçlü performans sunan yeni Casper Nirvana M200 masaüstü bilgisayar, en yeni teknolojili, Intel 9. Nesil Intel® Core™ serisi ve 65Watt TDP destekli işlemcilerle iş hayatını kolaylaştıran teknolojik çözümler sunuyor. 35Watt TDP destekli işlemcilere göre yüzde 18 performans artışı sunan M200, en güncel chipset donanımlarını kullanıyor.

Güvenilir soğutma performansı ve daha hızlı RAM

Yüksek ısı iletim destekli alüminyum ve bakır alaşımından oluşan işlemci soğutma fanı sayesinde uzun saatler performanslı kullanım sağlayan M200 mini bilgisayarile,BIOS üzerinden RPM değerini kontrol edilerekçalışma sıklığınagöre soğutma performansı iş yoğunluğuna göre ayarlanabiliyor. Sahip olduğu 2 RAM slotu sayesinde maksimum 32GB RAM desteği sunabilen M200, profesyonel çalışmalarda aynı anda birçok programı kesintisiz kullanma imkânısağlar. Son DDR4 teknolojisi, bir önceki nesil teknolojiye göre 1.5 kat daha hızlı ve yüzde 20 daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir.

Yapılandırılması kolay sistem

Çalışma hayatına uyum sağlayabilen sistemi ile farklı ihtiyaçlar doğrultusunda konfigüre edilebilen Casper Nirvana M200 sonradan doğabilecek ihtiyaçlar için kolayca uygulanabilen sitem özelliklerini yükseltme özelliğini kullanıcılara sunuyor.



Casper Nirvana M200 teknik özellikleri:

Boyut: 20x20x5.5 cm

İşlemci:Intel® 9. Ve 10. Nesil İşlemciler

Ana Kart: H310 ve H410 Thin Mini ITX

RAM: 32 GB'a kadar

Soğutma Sistemi: Alüminyum ve bakır alaşımlı özel 4200RPM işlemci fanı

Depolama:1x M2 Slot - 1x 2.5” Disk yuvası (960 GB'a kadar SSD kullanımı)

Bağlantı Seçenekleri:10/100/1000Gigabit Ethernet / Intel® 3168AC Wifi (Opsiyonel)

Tasarım:Siyah mat kurumsal tasarım