Minibüs durağına soba kurdular: Hem durak hem köy evi

Sabahın erken saatlerinde okula gitmek için durağa gelen öğrenciler üşümesin diye köylüler seferber oldu. Taşıma servislerini bekleyen çocuklar, bu durumdan bir hayli memnun kaldı. Çocukların elleri ısınırken, görenlerin de yürekleri ısındı.

Her sabah özellikle köyün gençleri, çocuklar üşümesin diye nöbetleşe olarak soba yakıyor. Köyün gençleri, her sabah çocukların durağa gelme saatine yakın sobayı yakarken, odun ihtiyacı köylüler tarafından ortak karşılanıyor. Bu sayede çocukların minik elleri ısınırken, yürekleri de ısıtan görüntüler ortaya çıkıyor.

Durakta çay demleniyor, sohbetler yapılıyor

Köyün durağı, öğrencileri ısıtmakla kalmıyor. Durak akşam saatlerinde bir araya gelen köylüler için de sohbet mekanı haline geliyor. Minibüs durağında soba yakılıyor, üzerinde çay demleniyor, ve sobanın üzerinde patates haşlanarak sohbetler yapılıyor. Adeta "köy evleri" görevi üstlenen durak ilgi çekiyor. Köylüler, gelmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söylüyor.

Köyün gençlerinden Süleyman Deniz ve Eşref Uygun, "Çocuklar üşümesin diye hemen hemen her gün dönüşümlü olarak sobayı yakıyoruz. Köyümüz soğuk bir iklime sahip olduğu için sabah burada bekleyen çocuklar zorluk çekiyordu, bizler de üzerimize düşeni yaptık ve buraya soba kurduk. Çocuklar ve aileleri bu durumdan çok memnun kaldı. Köyün gençleri olarak oturacak bir alanımız bulunmadığı için geceleri burada soba ve çay eşliğinde sohbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Taner Sarı



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