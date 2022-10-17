Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza dün saat:13.30 sıralarında Sorgun Sivas Karayolu 6.km'de meydana geldi. Kazada, Celil Afacan yönetimindeki 66 FL 724 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Aziz Akpınar idaresindeki 66 AV 843 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Celil Afacan olay yerinde hayatını kaybetti.
Rukiye Yılmaz
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