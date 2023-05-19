Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 1719 Sokak içerisinde Mehmet Ali Güngör idaresindeki 02 ADJ 293 plakalı otomobil ile Serhat Avcı idaresindeki 02 BL 002 plakalı minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Güngör yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

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