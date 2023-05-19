İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 1719 Sokak içerisinde Mehmet Ali Güngör idaresindeki 02 ADJ 293 plakalı otomobil ile Serhat Avcı idaresindeki 02 BL 002 plakalı minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Güngör yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.