Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, 08.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Yakamoz Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y. K. idaresindeki 44 S 0888 plakalı minibüs ile V. A. yönetimindeki 44 LY 626 plaka araç çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan K.K., E.K., ile G.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Eryılmaz

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