Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı!

Kaza, Nilüfer ilçesi Kültür mahallesi Kumova sokakta meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine bağlı çalışan minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada minibüste ve otomobilde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan yolcular olay yerine sevk edilen ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edilirken kazada araç içinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Emniyet ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Burak Türker

