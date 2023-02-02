Minibüs kapısından sarkan vatandaşlar canlarını hiçe sayarak yolculuk etti

Batman'da, tıka basa yolcu dolu minibüste bulunan birkaç vatandaş kapıdan sarkarak yolculuk yaptı. Yolcular, hayatlarını hiçe sayarak ve ayaklarını neredeyse yere sürterek yolculuk yaparken, sürücü ise minibüsünün tıka basa dolu olmasına aldırmadan ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

“Kapıdan sarkarak yolculuk yaptılar”

Üst üste balık istifi yolculuk yaparak herkesi hayrete düşüren insanlar, hem trafiği hem de hayatlarını tehlikeye attı. Görenleri hayrete düşüren olay, Batman kent meydana geldi. Toplu taşıma yapan bir minibüste insanların kimisi üst üste bindi kimisi de kapıdan dışarı sarkarak yolculuk yaptı.

Son dönemlerde toplu taşıma araçlarında balık istifi taşımaların arttığını belirten Alican Atak, bu durumun hem vatandaşlar hem de şoförler için tehlike arz ettiğini söyledi. Atak, “Özellikle bu konuda şoförlerin daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Yetkililerin bu konu üzerine gidip daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Bu tür taşıma yapanlara da gerekli idari cezaların verilmesini istiyoruz. Özellikle Batman'da son bir yıldır toplu taşıma araçlarını kullanan insan sayısı arttı. Toplu taşıma araçları adeta balık istifi gibi insanlar üst üste binercesine seyahat ediyorlar. Bu konuda yetkililerin daha duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan

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