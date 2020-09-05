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Minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı

Minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı
Minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı

Karabük'te, şarampole uçan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden E.M (33) yönetimindeki 34 HB 3904 plakalı minibüs, Toprakcuma mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole uçtu.
Kaza sonrası devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü E.M, Kastamonu'nun Araç ilçesine gitti. Bir süre sonra rahatsızlanarak 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. E.M, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Uçurumda minibüsü gören bir kişi jandarma haber verirken, olay yerine gelen ekipler minibüsün plakasından sürücü E.M'ye ulaştı.
Sürücünün hastanede olduğu bilgisini alan ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Sürücü E.M'nin durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Ersin Turan
 

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