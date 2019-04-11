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Minibüs servis aracına adeta ok gibi saplandı

Minibüs servis aracına adeta ok gibi saplandı
Minibüs servis aracına adeta ok gibi saplandı

İstanbul Ataşehir’de kontrolden çıkan bir minibüs refüjü aşarak karşı yönden gelen servis aracına feci şekilde çarptı. Minibüsün, servis aracına adeta ok gibi saplandığı kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Servis aracında kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Minibüs servis aracına adeta ok gibi saplandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında seyir halinde olan minibüs sürücüsü bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs refüjden atlayarak karşı yönden gelen Adem Yüksel'in kullandığı servis aracına çarptı. Servis aracının ortasına adeta ok gibi saplanan minibüs, araçta asılı kaldı. O esnada servis aracının boş olması olası bir faciayı önüne geçti. Çevredeki görgü tanıkları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan minibüs sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi. 

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan minibüs refüjü aşıyor, karşı yönden gelen servise çarpıyor.  

Metin Başar - Caner Evyapan

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