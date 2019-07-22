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Minibüs seyir halinde alev alev yandı

Minibüs seyir halinde alev alev yandı
Minibüs seyir halinde alev alev yandı

Esenyurt Haramidere E-5 yan yolda seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı. Aniden alev alan minibüsteki, sürücü son anda araçtan inerek canını kurtarırken minibüsün yandığı o anlar kameraya yansıdı.

Minibüs seyir halinde alev alev yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Esenyurt Haramidere Mevkii E-5 yan yolda seyir halindeki minibüs bilinmeyen bir nedenden dolayı birden alev aldı. Durumu fark eden sürücü minibüsü sağa çekerek son anda araçtan indi. Aniden büyüyen yangınla minibüs adeta alev topuna dönerken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi. Şans eseri ölen yada yaralanın olmadığı yangın sırasında bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
 

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