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Minibüs şoförü ile kadın yolcunun sigara kavgası kamerada

Minibüs şoförü ile kadın yolcunun sigara kavgası kamerada
Minibüs şoförü ile kadın yolcunun sigara kavgası kamerada

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sigara içen minibüs şoförüne yolcu kadın tepki gösterdi. Duruma sinirlenen minibüs şoförü aracı durdurup 'gitmiyorum' dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Minibüs şoförü ile kadın yolcunun sigara kavgası kamerada - Tıkla İzle

Bakıyköy'de minibüs şoför sigara içmeye başlayınca yolculardan biri tepki gösterdi. Kadın yolcu, “Keyfinize göre iş yapıyorsunuz. Sen bu sigarayı burada içmesen ben de sana karşı konuşmam. Biz olmasak karnınızı nasıl doyurursunuz merak ediyorum. Buradaki insanların riskini alıyorsunuz. Sigara içerken riski yok ama değil mi? Beni rahatsız etmeye senin hakkın var mı? Senin sigara kokunu çekmek zorundayız değil mi?” diye tepki gösterdi. Şoför de kadının sözlerine kızarak minibüsü durdurup "Arkadaşlar ben gitmiyorum” dedi. Diğer yolcular da şoföre tepki gösterince yoluna devam etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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