Minibüs şoförü kavga edip araç kovaladı, 'Yavaş' diyen yolcuları küfür ederek kovdu

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddialara göre, bulvar üzerinde ilerleyen bir araç minibüse çarptı. Aracında maddi hasar oluşan minibüs şoförü, duruma sinirlenerek araç sürücüsüne tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan tartışma dakikalar sonrasında tekmeli, yumruklu kavgaya dönerken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay son buldu. Güçlükle aracına bindirilen minibüs şoförü, araç sürücüsünün hızla ilerlemesine kızarak minibüsle kovalamaya başladı. Son sürat giden minibüsün içindeki yolcular, şoförden yavaş gitmesini isteyerek tepki gösterdi. Yolculara küfür eden şoför, kapıyı açarak yolcuları kovdu. Yaşanan o tartışma anları ise minibüsteki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

