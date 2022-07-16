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Minibüs şoförü yaya yolunu kapatıp, kadınların üzerine aracı sürdü

Minibüs şoförü yaya yolunu kapatıp, kadınların üzerine aracı sürdü
Minibüs şoförü yaya yolunu kapatıp, kadınların üzerine aracı sürdü

İstanbul’da yaya geçidini kapatan minibüs şoförü, kendisini uyaran iki kadının üzerin aracı sürdü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Minibüs şoförü yaya yolunu kapatıp, kadınların üzerine aracı sürdü - Tıkla İzle

Olay, Çarşamba günü saat 10.30'da Esenler Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı.

Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı. Elif A. ve Nisa S. yolun karşına geçmek isterken, şoför minibüsü üzerlerine sürdü. Çevredeki vatandaşlar şoföre tepki gösterdi. 2 kadın polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şoförü gözaltına aldı.

Hasan Tik
 

Hasan Tik
İSTANBUL (İHA) - 

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