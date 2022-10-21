Minibüs şoförü yolculara küfür etti, yaşananlar kameraya yansıdı

Olay, dün sabah saatlerinde Şirinevler-Başakşehir seferini yapan minibüste yaşandı. İddiaya göre, minibüs Küçükçekmece Halkalı'da yolcu aldı. Yolcular parayı uzatarak sürücüye verdi. Bir süre ilerledikten sonra paranın verilmediğini ileri süren sürücü, yolculara küfür ve hakaret etti. Bunun üzerine yolcular şoföre tepki göstererek, küfür etmemesini söyledi. Yolcular ile minibüs şoförü arasındaki tartışma ve sürücünün küfür ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Medeni Topaloğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.