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Minibüs şoförü yolculara küfür etti, yaşananlar kameraya yansıdı

Minibüs şoförü yolculara küfür etti, yaşananlar kameraya yansıdı
Minibüs şoförü yolculara küfür etti, yaşananlar kameraya yansıdı

Bahçelievler Şirinevler-Başakşehir arasında sefer yapan yolcu minibüsünün sürücüsü, para vermediği gerekçesiyle yolculara küfür etti. Para verdiğini söyleyen diğer yolcular ile sürücü arasındaki tartışma kameraya yansıdı.

Minibüs şoförü yolculara küfür etti, yaşananlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, dün sabah saatlerinde Şirinevler-Başakşehir seferini yapan minibüste yaşandı. İddiaya göre, minibüs Küçükçekmece Halkalı'da yolcu aldı. Yolcular parayı uzatarak sürücüye verdi. Bir süre ilerledikten sonra paranın verilmediğini ileri süren sürücü, yolculara küfür ve hakaret etti. Bunun üzerine yolcular şoföre tepki göstererek, küfür etmemesini söyledi. Yolcular ile minibüs şoförü arasındaki tartışma ve sürücünün küfür ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Medeni Topaloğlu
 

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