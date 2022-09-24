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Minibüs şoförüne sinirlendi, terlikle saldırdı

Minibüs şoförüne sinirlendi, terlikle saldırdı
Minibüs şoförüne sinirlendi, terlikle saldırdı

Esenyurt'ta minibüste seyahat ederken durak dışında inmek isteyen yabancı uyruklu kadın yolcu, şoför indirmeyince ortalığı birbirine kattı. Şoför ile kavga eden kadın, sürücüyü yumruk ve terlikle darp ederek araca zarar verirken yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Minibüs şoförüne sinirlendi, terlikle saldırdı - Tıkla İzle

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, yabancı uyruklu kadın yolcu, seyir halindeki minibüsten durak dışında inmek istedi. Minibüs şoförü, kadının isteğini reddedince ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sinirlenen kadın minibüs şoförüne yumruk atıp araca da zarar vermeye başladı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, kadını minibüsten dışarı çıkardı ancak öfkeli kadın bu kez de eline aldığı terlikle şoföre saldırdı. İkiliyi araçtaki diğer yolcular güçlükle ayırırken, kavga, minibüsün yoluna devam etmesi ile son buldu. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

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