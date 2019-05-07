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Minibüs şoförünün yolcuların canını hiçe saydığı anlar kamerada

Minibüs şoförünün yolcuların canını hiçe saydığı anlar kamerada
Minibüs şoförünün yolcuların canını hiçe saydığı anlar kamerada

Maltepe’de direksiyon başında olan minibüs sürücüsü yolcuların canını hiçe sayarak telefonla konuşup direksiyonu dirseğiyle kontrol etti. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Minibüs şoförünün yolcuların canını hiçe saydığı anlar kamerada - Tıkla İzle

E-5 karayolu Maltepe mevkisinde seyir halinde olan Gebze-Harem hattı minibüsünün şoförü sorumsuz tavırlarıyla 'pes' dedirtti. Seyir halindeyken telefonla konuşan minibüs sürücüsü, bir eliyle konuştuğu telefonu tutarken bir dirseğiyle de direksiyonu kontrol etti. Minibüste taşıdığı yolcuların canını hiçe sayan sürücü adeta olası bir faciaya davetiye çıkardı. 

O anlar minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından minibüs sürücüsüne tepkiler yağdı. Görüntülerde minibüs sürücüsü yolda seyir halindeyken telefonla konuşuyor ve dirseğiyle de direksiyonu kontrol ediyor.  

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