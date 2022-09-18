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Minibüs sürücüsü kamyon şoförünü önce darp etti, sonra gasp etti

Minibüs sürücüsü kamyon şoförünü önce darp etti, sonra gasp etti
Minibüs sürücüsü kamyon şoförünü önce darp etti, sonra gasp etti

Esenyurt’ta bir minibüs sürücüsü, aracına sürterek yoluna devam eden kamyon şoförünü önce darp etti, daha sonra telefonunu gasp etti. Yolculara da korku dolu anlar yaşatan sürücünün kural tanımaz halleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Minibüs sürücüsü kamyon şoförünü önce darp etti, sonra gasp etti - Tıkla İzle

Olay, dün gece Esenyurt Tem bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt Meydan mevkiinde kamyon sürücüsü, yanlışlıkla dolmuşa sürterek yoluna devam etti. Bu duruma sinirlenen minibüs sürücüsü, aracında yolcu varken kilometrelerce kamyon sürücüsünü takip edip önünü kesti. Aracından inen minibüs sürücüsü, kamyon şoförüne saldırarak önce darp etti, daha sonra cep telefonunu gasp etti. Tüm yaşananlar karşısında şok olan kamyon sürücüsü ise yaşadığı olayın şokuyla bir süre bekledi. Yolcuların korku dolu anlar yaşatan sürücünün kural tanımaz halleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Erdal Can İçelli
 

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