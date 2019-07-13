Minibüs tamamen yandı

Bu sabah saatlerinde Gökova-Köyceğiz karayolu Namnam çayı mevkisinde hareket halinde olan Rifat Kahraman yönetimindeki 48 S 6604 plakalı minibüsün motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Ula ve Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Aracın motor bölümünde başlayan yangın aracın tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile araçtaki yangını söndürdü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Bekir Tosun