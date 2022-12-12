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Minibüs tavanında tehlikeli yolculuk

Minibüs tavanında tehlikeli yolculuk
Minibüs tavanında tehlikeli yolculuk

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüse sığmayan 5 kişinin aracın tavanında ölümüne yolculuk yapması anbean görüntülendi.

Minibüs tavanında tehlikeli yolculuk - Tıkla İzle

Merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs görenleri şaşkına çevirdi. Trafiğin yoğun olduğu yolda minibüs sürücüsünün araca sığmayan 5 tarım işçisini tavanda taşıması görenleri hayrete düşürdü. Tarım işçilerinin hızla giden minibüsün tavanında ölüm tehlikesine aldırmadan yollarına devam etmesi, başka bir araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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