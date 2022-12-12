Minibüs tavanında tehlikeli yolculuk

Merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs görenleri şaşkına çevirdi. Trafiğin yoğun olduğu yolda minibüs sürücüsünün araca sığmayan 5 tarım işçisini tavanda taşıması görenleri hayrete düşürdü. Tarım işçilerinin hızla giden minibüsün tavanında ölüm tehlikesine aldırmadan yollarına devam etmesi, başka bir araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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