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Minibüs tramvay durağına daldı, faciadan dönüldü

Minibüs tramvay durağına daldı, faciadan dönüldü
Minibüs tramvay durağına daldı, faciadan dönüldü

Eskişehir’de tramvy yolunda seyreden bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına daldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Halk Caddesi'nde bulunan tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tramvay yolundan ilerlemekte olan minibüsün sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle minibüs, cadde üzerinde bulunan tramvay durağına daldı. Kaza sonucu minibüste ve tramvay durağında büyük maddi hasar meydana geldi.

Ali Furkan Çetiner

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