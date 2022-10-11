Minibüs tramvay durağına daldı, faciadan dönüldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Halk Caddesi'nde bulunan tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tramvay yolundan ilerlemekte olan minibüsün sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle minibüs, cadde üzerinde bulunan tramvay durağına daldı. Kaza sonucu minibüste ve tramvay durağında büyük maddi hasar meydana geldi.

Ali Furkan Çetiner

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