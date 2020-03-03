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Minibüsçülerden Mehmetçiğe destek

Minibüsçülerden Mehmetçiğe destek
Minibüsçülerden Mehmetçiğe destek

Zeytinburnu hatlı minibüs şoförleri, Mehmetçiğe destek amacıyla konvoy oluşturdu. Türk bayraklarıyla donatılan konvoya yoldan geçen diğer sürücüler de kornalarıyla destek verdi.

Zeytinburnu Hatlı Minibüsçüler Derneği üyeleri ve esnaf, İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için konvoy oluşturdu. 100 tane hatlı minibüs ile konvoy oluşturan şoförler her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirttiler. Minibüsler Türk bayraklarıyla donatıldı. Konvoy sırasında yoldan geçen diğer sürücüler de kornalarıyla minibüsçülere destek verdi.

Zeytinburnu Minibüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Mahmut Okak, Mehmetçiğe destek amacıyla toplandıklarını belirterek, "Zeytinburnu Hatlı Minibüsçüler Derneği olarak ve esnaf olarak biz şehit ve gazilerimizin yanındayız. Her zaman yanlarında ve emirlerindeyiz. Ne zaman isterlerse biz İdlib'e gitmeye hazırız. Biz minibüsçüler olarak onları devamlı ücretsiz taşımaya hazırız. 100 araç şu anda konvoy yapıyoruz. Onlar bizim onların yanında olduğumuzu bilsinler. Yüreğimizle birlikte onlarla beraberiz" dedi.

Vedat Bayraktar
 

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