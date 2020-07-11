Minibüsçülerin isyanı: ''Hastaları mecburen alıyoruz, ceza yiyoruz' '

Sultanbeyli-Yenidoğan hattında çalışan 16 minibüse, Nisan ayından itibaren 15 Haziran'a kadar toplam 79 farklı ceza kesilmişti. Her biri 3 bin 150 TL olmak üzere yaklaşık 250 bin TL ceza ödeyen minibüsçülerin çilesi bitmiyor. Yolcularla polis arasında kalan minibüsçüler, isyan ediyor. Geçtiğimiz günlerde aracına yolcu almak istemeyen minibüsçülerle yolcular arasındaki diyaloglar, bu durumu gözler önüne sermişti.

“Ayakta yolcu alamıyorsun; insanlar mağdur oluyor”

Çiftlik minibüs durağı sorumlusu Ali Kara, şunları söyledi, “Polisler sürekli uygulama yapıyor. Ayakta yolcu alamıyorsun. Hastaneye gidiyoruz, insanlar mağdur oluyor. Ayakta yolcu alınca da ceza yiyorlar. Mecburen hastaları indiriyoruz, işe ve hastaneye geç kalanlar oluyor, mecburen alıyoruz, polisler çeviriyor. Ehliyetimizin alınma ihtimali var. Hastalar var, mağdur insanlar var. Otobüsler de kalabalık”

Minibüs şoförü Tayfun Akçay da, “Hastane bölgesine çalışıyoruz. Hastalar, yaşlılar minibüse biniyor. Mecburen alıyoruz. Ayakta 1-2 kişi olunca polis ceza yazıyor. İstanbul genelinde kapıdan yolcu sarkıtarak yolcu alan minibüslere rastlıyoruz. Ama biz buna dikkat ediyoruz. 1-2 kişi ayakta oluyor mecburen. Git gel 18 kişi taşıyoruz. Mazotu bile kurtarmıyor. Şoförler de mecburen ayakta yolcu alıyor” şeklinde konuştu.

İzzet Aydın