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Minibüsçülerin yolcu alma yarışı kamerada

Minibüsçülerin yolcu alma yarışı kamerada
Minibüsçülerin yolcu alma yarışı kamerada

İstanbul’da yolcu alabilmek için birbirlerini geçmeye çalışan iki minibüsçünün kazaya davetiye çıkardığı anlar kameraya yansıdı.

Minibüsçülerin yolcu alma yarışı kamerada - Tıkla İzle

İstanbul'da akşam saatlerinde yolcu almak için birbiriyle yarışan minibüsçüler adeta kazaya davetiye çıkarttı. Seyrantepe'de tehlikeli bir şekilde ilerleyen minibüsçülerin, trafikteki diğer araçları umursamadan makas atarak ilerlemesi yürekleri ağızlara getirdi. Kağıthane caddesi üzerinde tehlikeli bir şekilde ilerleyen minibüslerin makas atarak ilerledikleri o anlar ise trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde, minibüslerin yoğun trafikte hızlı bir şekilde ilerledikleri ve makas attıktan sonra durdukları görülüyor.

Selim Bayraktar
 

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