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Minibüse çarpıp ters döndü, sürücü sıkıştı

Minibüse çarpıp ters döndü, sürücü sıkıştı
Minibüse çarpıp ters döndü, sürücü sıkıştı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada ters dönen kurye aracında sıkışan sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kurtarıldı.

Kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Karıt Sanayi Sitesinde meydana geldi. İ. A. idaresindeki 78 AAV 166 plakalı bir kurye aracı ile sanayi içerisinde seyir halinde iken H. E. idaresindeki 81 ET 219 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ters dönen kurye aracının sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sürücü İ. A. sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yasin Erdem
 

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