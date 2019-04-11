Minibüse çarpmamak için kaldırıma çıktı, yaşlı adamı elektrik direğine sıkıştırdı

Kaza, dün sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NS 5681 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağıya hızlı bir şekilde iniyordu. Bu sırada ara sokaktan çıkan işçi servisi minibüsü caddeye dönemeyince manevra yapmak için durdu. Hafif ticari aracın sürücüsü ise servis minibüsüne çarpmamak için kaldırıma doğru manevra yaptı. Kaldırıma çıkan hafif ticari araç yoldan geçen 64 yaşındaki yaşlı adama çarptı. Yaşlı adam araç ile elektrik direği arasında sıkıştı. Yaralı adamı sıkıştığı yerden yine kazaya karışan araç sürücüleri çıkardı. Bacaklarından yaralanan adam olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ve devriye ekipleri ise kazaya karışan sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Bu sırada olayı gören bir kadın ise yaşananları anlatarak, “İçerideydim sese çıktım. Araba adam yürürken vurdu. Sıkıştı kaldı orada adam” dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, servis aracının ara sokaktan çıkması ve yokuş yukarı gelen araç yüzünden manevra yapamaması görülüyor. Görüntülerin devamında ise yokuş aşağıya seyir halinde olan hafif ticari aracın kaldırımda yürüyen yayaya çarparak elektrik direği ve ağaca sıkıştırması görülüyor. Daha sonra sıkışan adamın yine kazaya karışan araç sürücüleri tarafından kurtarılması da güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler arasında yer aldı.

Murat Delice

