Minibüsle geldiler, yaya gittiler

İnegöl'de ekipler kısıtlamanın başlamasıyla birlikte her gün denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler gelen araçları yaya yürüyen herkesi durdurarak izin belgelerini ve evraklarını tek tek kontrol ediyor. Kavşaktaki denetimlerde 10 CCV 79 plakalı kapalı minibüs ekipler tarafından durduruldu. Polisler sürücü Nevzat E.'nin ve içinde bulunan 3 şahsın nerede geldiklerini sordu. İşten çıkıp eve gittiklerini söyleyen minibüsün içindekilerinin izin belgelerini kontrol edildi. Yapılan kontrolde şahısların işten çıktıkları belirlendi. Ekipler minibüsün evraklarını kontrol ettiklerinde ise minibüsle yolcu taşıma yapılmayacağını belirlendi. Trafik ekipleri minibüste bulunanları aşağı indirdi ayrıca minibüsün stop lambalarının yanmadı ve araç muayesininde geçtiği ortaya çıktı. Trafik ekipleri tarafından 15 gün süreyle minibüs trafikten men edildi. Olay yerine gelen çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü ve minibüsün sahibine ise toplam da 2 bin 800 TL ceza kesildi. Polis noktasında son bulunan yolculuğun ardından işten çıkan 4 kişi yaya olarak evlerine gittiler.

Seyfettin Aras