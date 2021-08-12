Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ortalık böyle toz duman oldu

Kaza, Afyonkarahisar- Şuhut karayolu Salar Beldesi kavşağında önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erkan P. (41) idaresindeki 03 ABF 049 plakalı minibüs Afyonkarahisar istikametinde seyir halindeyken, kavşaktan yola çıkan Hilal F. (40) idaresindeki 03 AAP 713 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil birkaç defa döndükten sonra dururken, kontrolden çıkan minibüs ise tali yola girip yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Kaza esnasında minibüsün tali yola girip savrulduğu anlarda ise ortalığın toz duman olması yine güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 122 Acil servis ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Hilal P.'yi, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Mevlüt Tınas

