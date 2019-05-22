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Minibüste kadına şiddet olayının zanlısı yakalandı

Minibüste kadına şiddet olayının zanlısı yakalandı
Minibüste kadına şiddet olayının zanlısı yakalandı

Mersin'de bir yolcu minibüsünde eşi olduğu öne sürülen bir kadını defalarca yumruklarken çekilen görüntüleri sosyal medya ve basında yer aldıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, dini nikahlı eşinin şakalaştıklarını söyleyerek şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Olayın yaşandığı minibüsteki bir başka yolcu tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Mersin polisi, görüntülerdeki şahıs ile darp edilen kadının, Erdemli ilçesinde bir motelde çalıştıklarını belirledi. Adrese giden ekipler, şüpheli U.E. ile Suriye uyruklu L.M.'yi ifadesine başvurmak üzere Tece Polis Merkezi'ne götürdü. İfadelerinde her iki şahıs da birbirlerinden şikayetçi olmazken, şahsın dini nikahlı eşi L.M., herhangi bir şiddete maruz kalmadığını, kendi aralarında şakalaştıklarını söyledi.
Şüpheli, dini nikahlı eşi ile birlikte alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

20 Mayıs'ta paylaşılan görüntülerde, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, eşi olduğu öne sürülen kadını minibüsün kapısında darp ederken görüntülenmiş, görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki toplamıştı.  

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