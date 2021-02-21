Minibüste kömür faciası: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Buğdayhöyük kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Şanlıurfa'da yaşayan Mustafa Kılınç (47) ile iddiaya göre dini nikahlı eşi Hayriye Albers (50) ve 12 yaşındaki kız çocuğu Kamuran İ., hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Atatürk Barajı kıyısında kamp yaparak geçirmek istedi.

Dün gece üşüyen şahıslar, minibüsün içerisinde kömür sobası yakarak uyudu. Ertesi gün bölgeye giden vatandaşlar, aracın içerisindekilerin hareketsiz bir şekilde yattığını fark ederek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri araçtakilere müdahale etti. Yapılan incelemede şahısların hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Basmacı - Şinasi İnan

